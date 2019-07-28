Вести Севастополь. События недели 28.07.2019

28 июля 2019     30
Вести Севастополь. События недели 28.07

Главные темы программы:

– Главный праздник города – Севастополь встречает день Военно- Морского флота. Какие корабли на фарватере, что нового покажут авиация и флот, и что происходило в Севастопольской бухте?!

– Самый быстрый и почтенный поющий фрегат «Сметливый» отмечает 50-летие. Особенности службы на легенде нашего флота.

– Выборы в Законодательное собрание Севастополя – Почему сразу пять партий не прошли регистрацию?

– В Севастополе отметили День парашютиста. О чем сегодня мечтают те, кто шагает в небо?!

– Новый заслуженный. А на самом деле – хорошо знакомый всем Дед Мороз. Почему Сергея Санаева так любит севастопольский зритель?

– День Крещения Руси. В Херсонесе Таврическом реконструкторы погружают посетителей в историю. Там открылся фестиваль «Грифон».

Источник: Вести.Севастополь

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