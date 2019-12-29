Вести Севастополь. События недели 29.12.2019

Главные темы программы:
– По Крымскому мосту на поезде. На полуостров прибыли первые пассажирские составы из Москвы и Санкт-Петербурга. Как Севастополь встретил поезд, и какие эмоции у пассажиров? Как теперь изменится туристический поток в Крым?
– Железная дорога соединяет Севастополь с материком уже 145 лет. С ней связаны многие знаковые моменты истории города. Героическое прошлое бронепоезда «Железняков». Судьба его командира. Почему сегодня «зелёный призрак» олицетворяет чёрный паровоз?
– Что сделано за год и что ждёт Севастополь в 2020-м? Итоговая пресс-конференция главы города Михаила Развожаева.
– Уже совсем скоро куранты сообщат о наступлении Нового года. Праздник остаётся семейным – дома его собираются встретить почти 80% россиян. Оригинальные способы провести самую волшебную ночь в году.
– Торжественное открытие обновлённого парка Учкуевка. Даже зимой теперь здесь много гостей. Почему парк претендует на звание одного из лучших общественных пространств Севастополя? И какие неожиданные для города решения реализованы в Учкуевке?
Источник: Вести.Севастополь