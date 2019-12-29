Вести Севастополь. События недели 29.12.2019

Главные темы программы:

– По Крымскому мосту на поезде. На полуостров прибыли первые пассажирские составы из Москвы и Санкт-Петербурга. Как Севастополь встретил поезд, и какие эмоции у пассажиров? Как теперь изменится туристический поток в Крым?

– Железная дорога соединяет Севастополь с материком уже 145 лет. С ней связаны многие знаковые моменты истории города. Героическое прошлое бронепоезда «Железняков». Судьба его командира. Почему сегодня «зелёный призрак» олицетворяет чёрный паровоз?

– Что сделано за год и что ждёт Севастополь в 2020-м? Итоговая пресс-конференция главы города Михаила Развожаева.

– Уже совсем скоро куранты сообщат о наступлении Нового года. Праздник остаётся семейным – дома его собираются встретить почти 80% россиян. Оригинальные способы провести самую волшебную ночь в году.

– Торжественное открытие обновлённого парка Учкуевка. Даже зимой теперь здесь много гостей. Почему парк претендует на звание одного из лучших общественных пространств Севастополя? И какие неожиданные для города решения реализованы в Учкуевке?

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Источник: Вести.Севастополь