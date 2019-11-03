Вести Севастополь. События недели 3.11.2019

3 ноября 2019     37
Вести Севастополь. События недели 3.11

Главные темы программы:

– Финансовые очертания будущего. В парламенте Севастополя обсудили проект городского бюджета на следующие три года. Как будут строить дороги, парковки, квартиры, когда расходы казны больше доходов?

– Президент требует лучше заботиться о здоровье граждан. Нехваткой денег регионам больше не оправдаться.

– Издалека не отличить. Галерея Тейт в Лондоне и Дворец детского и юношеского творчества в Севастополе. Почему давно назревшая реконструкция остановилась, так и не начавшись?

– Севастополь становится “Умным”, обрастая сотнями датчиков, камер, карт и приложений. Как технологии меняют настоящее и помогут заглянуть в будущее?

– Специальный репортаж о том, какие квартиры портит земельный вопрос. Как понять, что вам продают жильё в доме, которого не может быть? На что смотреть в документах?

– То, чего обычно не видят курортники. Неземные эмоции и умение жить счастливо. Как всё это обрести на севастопольских берегах?

Источник: Вести.Севастополь

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