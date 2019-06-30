Вести Севастополь. События недели 30.06.2019

Главные темы программы:

– Федеральная трасса “Таврида” готова на 64%. К концу следующего года она должна стать самой удобной 4-полосной автодорогой в Крыму. Но почему сейчас водители называют её “дорогой смерти”? Специальный репортаж “Событий недели”.

– Бой морских пехотинцев, “танец” пожарных буксиров. Высший пилотаж – истребители морской авиации! Боевая мощь российской армии и флота – на земле, в небе и в воздухе.

– Полоса препятствий – на грани человеческих возможностей. В Севастополе прошёл чемпионат Черноморского флота по военному многоборью.

– Будущая морская смена – готова к свершению спортивных подвигов. «Морская зарница» собрала юнармейцев со всего Южного федерального округа.

– Концлагерь для бродячих собак закрыт. Что ждёт спасённых животных, и почему стерилизация не решает проблему роста их численности? Как закон об ответственном отношении к животным изменит систему отлова бродячих собак в Севастополе?

Источник: Вести.Севастополь