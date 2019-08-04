Вести Севастополь. События недели 4.08.2019

Главные темы выпуска:

– Как лечить застарелые проблемы городской медицины? Когда начнут стоить новый медицинский городок, и почему будущий культурный кластер на мысе Хрустальный стал предметом общественного спора? Что, по мнению Владимира Мединского, может вывести Севастополь на уровень мировых культурных столиц уже через несколько лет? И какую роль в этом предстоит сыграть музеям города, которые ждёт масштабное обновление?

– 12 пород собак в России официально признаны опасными. Но и многих других без намордника и поводка выгуливать нельзя. В Севастополе из-за агрессивных питомцев пострадали несколько человек. Как вести себя в таких ситуациях? И как потом доказать ущерб, в том числе, и моральный?

– 90 лет Якову Машарскому. Песни на его музыку исполняли Иосиф Кобзон, оркестр Леонида Утёсова. А какую мелодию сам композитор любит включать в свои концерты? В свой юбилей маэстро рассказал, что значит для него жить и творить в Севастополе.

<!-- -->

– Через две недели после трагедии. Как сейчас живёт семья, которая на пожаре потеряла родственника и дом? Севастополь выделяет пострадавшим миллион рублей. Хватит ли этого, чтобы начать жизнь с нуля?

– Севастопольские фотографы и операторы полюбили районный теплопункт. Хотя на первый взгляд, это просто здание с зеленой стеной. Как сила искусства меняет городскую среду на глазах?

– Перевернуть представление о летнем отдыхе. Работа на стройке, уход за лошадьми. Что ещё придумали отельеры Севастополя, чтобы удивить и привлечь гостей? Мы нашли самый необычный хостел, где номера никогда не пустуют, хотя повышенным комфортом не отличаются.

Источник: Вести.Севастополь