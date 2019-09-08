Вести Севастополь. События недели 8.09.2019

Главные темы программы:

– Единый день голосования. Город выбирает депутатов Законодательного собрания! Насколько активными будут избиратели Севастополя? Более трёхсот тысяч севастопольцев могут проголосовать сегодня.

– Заборы вместо достопримечательностей. Большинство общественных пространств в центре города недоступны для посетителей в бархатный сезон. Почему Севастополь превратился в один большой долгострой?

– Решение нашли спустя 16 лет. В Голубой бухте устранили утечку канализационного коллектора! Как проходила подводная операция? И сколько прослужит отремонтированная труба?

– Философия “крошечных домов”! Почему успешные люди меняют столицу на крымскую деревню? Как изменить отношение к работе, карьере, доходам и собственной судьбе?

– Как остановить уничтожение и осквернение памятников нашей истории за пределами страны? Новый законопроект предусматривает персональные экономические санкции и запрет на въезд в Россию. Как в Севастополе оценивают эту инициативу?

– Неожиданная угроза. На Максимовой даче обнаружили очаги распространения малярийного комара. Есть данные и о первых зараженных дихорадкой западного Нила. Как попадают в Севастополь экзотические инфекции? И какие меры принимают для безопасности горожан?

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Источник: Вести.Севастополь