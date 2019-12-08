Вести Севастополь. События недели 8.12.2019

Главные темы программы:

– По Северному морскому пути через четыре океана в Севастополь. Какой исторический маршрут теперь собирается повторить учебный корабль Балтийского флота “Перекоп”?

– Общественное пространство придётся охранять от людей. Почему расплачиваться за вандализм в Учкуевке будет весь Севастополь? И как экологи смотрят на вырубку деревьев на Максимовой даче?

– Новый облик одной из старейших школ города – №6 – сохранит память о прошлом. Но учить будут по-новому. Что взрослые и дети говорят, заходя в кабинеты?

– Почему детей с особенностями здоровья в Севастополе направляют в трудовые классы? В чём особенность новой программы обучения, которая поможет в будущем найти работу?

– Самая тёмная страница в новейшей истории полуострова. Четыре года назад Крым оказался в энергоблокаде. Как обесточенный Севастополь 185 дней стойко выносил испытание? И кто помогал Крыму вернуться к нормальной жизни в новом свете?

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Источник: Вести.Севастополь