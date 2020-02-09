Вести Севастополь. События недели 9.02.2020

9 февраля 2020     43
Вести Севастополь. События недели 9.02

Главные темы выпуска:

– Сто дней или всё-таки больше? Эксперты спорят, хватит ли воды полуострову этим летом? Есть ли шанс пополнить запасы? И в чём особенности и отличия водоснабжения Севастополя и Крыма?

– Датчики ГЛОНАСС, строгая отчётность и даже казачьи патрули. В Севастополе пытаются взять под контроль проблему несанкционированных свалок строительного мусора. Основные стихийные полигоны известны, как и главные нарушители. Почему пока не получается навести порядок?

– Юбилей Великой Победы всё ближе. В Севастополе открыли выставку редких фотографий, посвящённую закулисью Ялтинской конференции, продолжается реконструкция мемориального комплекса на Сапун-горе. Справляются ли строители с объёмом запланированных работ?

– Как коллекционное вино 1969 года выпуска может помочь детям? Необычная социальная инициатива севастопольских виноделов. Куда направят средства, вырученные на благотворительном аукционе?

Источник: Вести.Севастополь

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