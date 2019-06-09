Вести Севастополь. События недели 9.06.2019

Главные темы выпуска:

– Рассудку вопреки, наперекор стихиям – когда улицы превращаются в каналы, лестницы – в водопады, а дом – в плавучую крепость. За два часа в Севастополе выпала месячная норма осадков!

– Как последствия стихии сказались на жизни города? Губернатор прервал поездку на Петербургский международный экономический форум, чтобы лично оценить ущерб, нанесенный стихией.

– Событийный туризм – в городе приняли первых исследователей “Винной дороги Севастополя”.

– И как подобрать ключ к Севастополю – наша инструкция ко дню рождения города. Мы летели, ныряли, исследовали пещеры, пробовали управлять ветром и смотрели на виноградники.

Источник: Вести Севастополя