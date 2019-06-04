Вести Севастополь 04.06.2019 Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– Правительство Севастополя хочет через суд добиться продления сроков разработки генерального плана города. Когда его презентуют?

– Севастопольские депутаты назначили выборы и приняли закон об отзыве губернатора. Кто может его инициировать?

– Транспортные полицейские осваивают новый катер “Мангуст”. Какие нарушения фиксируют в Севастопольской бухте?

– В городе может появиться детский хоспис. А что сейчас делают для тех, кто нуждается в паллиативной помощи?

Источник: Вести Севастополя