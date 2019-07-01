Вести Севастополь 1.07.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Новый способ борьбы с пьянством в парках. Губернатор Севастополя предлагает использовать активнее группу правительства “ВКонтакте”. Кто на такие сообщения будет реагировать? И зачем в город командированы десятки полицейских из других регионов?

– Форум “Армия 2019”. Чем запомнилось зрителям военное шоу в Севастополе? И что главное в танке для женщины?

– Как севастопольцы выбирали лучшую музыкальную группу. Коллектив “Будни” представит город на форуме “Таврида-АРТ”.

Источник: Вести.Севастополь