Вести Севастополь 1.07.2019. Выпуск 17:00

1 июля 2019     14
Вести Севастополь 1.07.2019

Главные темы выпуска:

– С 1 июля по всей России повышают тарифы на услуги ЖКХ. За что придется платить больше в Севастополе, а какие тарифы, наоборот, понизят?

– Виртуальная и реальная борьба с пьянством. С распитием алкоголя в общественных местах решили бороться с помощью соцсетей.

– Их сила – не в слабости. Танковый женский экипаж Черноморского флота показал класс на форуме “Армия -2019”. Чем еще запомнится дебютный форум в Севастополе?

– Межгалактические цыгане на «Театральной улице» Севастополя. Какие персонажи появились в новом креативном пространстве города?

Источник: Вести.Севастополь

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