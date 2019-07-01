Вести Севастополь 1.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– С 1 июля по всей России повышают тарифы на услуги ЖКХ. За что придется платить больше в Севастополе, а какие тарифы, наоборот, понизят?
– Виртуальная и реальная борьба с пьянством. С распитием алкоголя в общественных местах решили бороться с помощью соцсетей.
– Их сила – не в слабости. Танковый женский экипаж Черноморского флота показал класс на форуме “Армия -2019”. Чем еще запомнится дебютный форум в Севастополе?
– Межгалактические цыгане на «Театральной улице» Севастополя. Какие персонажи появились в новом креативном пространстве города?
Источник: Вести.Севастополь