Вести Севастополь 1.07.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– С сегодняшнего дня по всей России повышают тарифы на услуги ЖКХ. За что придется платить больше в Севастополе, а какие тарифы, наоборот, понизят?
– С распитием алкоголя в общественных местах решили бороться с помощью соцсетей. А что ждёт кафе и заправки у дороги?
– Береговые противокорабельные комплексы “Бал” и “Бастион” Черноморского флота нанесли учебные ракетные удары по морским целям. На что способны соединения флота?
– На мысе Фиолент начались работы по установке нового креста. Есть ли сложности?
– В Севастополе впервые состоялся открытый фестиваль по воздушной атлетике
Источник: Вести.Севастополь