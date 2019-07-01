Вести Севастополь 1.07.2019. Выпуск 20:45

1 июля 2019     23
Вести Севастополь 1.07.2019

Главные темы выпуска:

– С сегодняшнего дня по всей России повышают тарифы на услуги ЖКХ. За что придется платить больше в Севастополе, а какие тарифы, наоборот, понизят?

– С распитием алкоголя в общественных местах решили бороться с помощью соцсетей. А что ждёт кафе и заправки у дороги?

– Береговые противокорабельные комплексы “Бал” и “Бастион” Черноморского флота нанесли учебные ракетные удары по морским целям. На что способны соединения флота?

– На мысе Фиолент начались работы по установке нового креста. Есть ли сложности?

– В Севастополе впервые состоялся открытый фестиваль по воздушной атлетике

Источник: Вести.Севастополь

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