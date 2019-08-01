Вести Севастополь 1.08.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Стратегические изменения. Правительство будет разрабатывать концепцию развития города своими силами и с помощью добровольцев, не тратя на это бюджетные деньги.

– Севастополькие студенты уже готовят важные для города проекты. Что представляет из себя институт развития города?

– Эта ягода – кладезь полезных веществ. Аграрии прогнозируют в этом году хороший урожай ежевики.

– Состав сокращённый, но страсти на поле не шуточные. В Севастополе впервые проходит Кубок по регби на приз командующего Черноморским флотом.

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Источник: Вести.Севастополь