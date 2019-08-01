Вести Севастополь 1.08.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– Ни копейки из городского бюджета. Правительство Севастополя будет без сторонней помощи создавать программу развития города.

– Дизайн, реставрация и элитное виноделие. В Севастополе появится новый институт – развития города.

– В «Севтеплоэнерго» создали свою виртуальную реальность. Что такое “хромакей” и как с его помощью можно попасть в любую точку Земли?

– Состав сокращён, но страсти на поле нешуточные. В Севастополе впервые проходит Кубок по регби на приз командующего Черноморским флотом.

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Источник: Вести.Севастополь