Вести Севастополь 1.11.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Выход из бухты под прикрытием. Подводная лодка “Колпино” и тральщики Черноморского флота провели совместные учения
– Как решить коммунальные проблемы в сжатые сроки! И куда обращаться, если с потолка течёт, а батареи холодные?
– Кто жил в Балаклаве в 17 веке, какие национальные блюда готовят в разных регионах России? Севастопольцы написали этнографический диктант.
– Картофель – по 17 рублей, яблоки – по 25! На Героев Бреста открылась фермерская ярмарка.
Источник: Вести.Севастополь