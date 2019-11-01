Вести Севастополь 1.11.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Выход из бухты под прикрытием. Подводная лодка “Колпино” и тральщики Черноморского флота провели совместные учения

– Как решить коммунальные проблемы в сжатые сроки! И куда обращаться, если с потолка течёт, а батареи холодные?

– Кто жил в Балаклаве в 17 веке, какие национальные блюда готовят в разных регионах России? Севастопольцы написали этнографический диктант.

– Картофель – по 17 рублей, яблоки – по 25! На Героев Бреста открылась фермерская ярмарка.

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Источник: Вести.Севастополь