Вести Севастополь 1.11.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Путь расчищен. Тральщики Черноморского флота в ходе учений обеспечили беспрепятственный выход подводной лодки «Колпино» из бухты.
– Чем живут народы России? Севастопольцы написали этнографический диктант. Какие вопросы оказались самыми сложными?
– Африканский мраморный сом, арабская тыква и крымские фрукты. На Героев Бреста открылась фермерская ярмарка. А что с ценами?
– Заслуженные награды и творческие поздравления. Службе судебных приставов 154 года.
Источник: Вести.Севастополь