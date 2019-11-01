Вести Севастополь 1.11.2019. Выпуск 20:45

– Заслуженные награды и творческие поздравления. Службе судебных приставов 154 года.

– Африканский мраморный сом, арабская тыква и крымские фрукты. На Героев Бреста открылась фермерская ярмарка. А что с ценами?

– Путь расчищен. Тральщики Черноморского флота в ходе учений обеспечили беспрепятственный выход подводной лодки «Колпино» из бухты.

Россияне с нетерпением ждут начала железнодорожных перевозок в Крым Севастопольцы, крымчане и туристы с нетерпением ждут начала железнодорожного сообщения с полуостровом, об этом ТАСС рассказал глава комитета по туризму, …



Вести Севастополь 1.11.2019. Выпуск 20:45 Главные темы выпуска: – Путь расчищен. Тральщики Черноморского флота в ходе учений обеспечили беспрепятственный выход подводной лодки «Колпино» из бухты. …



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