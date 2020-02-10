Вести Севастополь 10.02.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– Вынесен приговор по делу отравления детей в лагере Ласпи. Какое наказание понесет бывший директор учреждения?

– У Максимовой дачи планируют построить храм к 100-летию окончания Гражданской войны. Что будет включать в себя духовно-просветительский комплекс?

– Из театра кукол – в театр теней. Как кусочки фанеры становятся главными героями и что нужно, чтобы ими управлять?

– История в деталях. Открылась выставка, на которой представлены фотографии и вещи тех, кто жил и работал в осажденном Севастополе.

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Источник: Вести.Севастополь