Вести Севастополь 10.02.2019. Выпуск 20:45

10 февраля 2020     16
Вести Севастополь 10.02.2019

Главные темы выпуска:

– Вынесен приговор по делу отравления детей в лагере Ласпи. Какое наказание понесет бывший директор учреждения?

– У Максимовой дачи планируют построить храм к 100-летию окончания Гражданской войны. Что будет включать в себя духовно-просветительский комплекс?

– Из театра кукол – в театр теней. Как кусочки фанеры становятся главными героями и что нужно, чтобы ими управлять?

– История в деталях. Открылась выставка, на которой представлены фотографии и вещи тех, кто жил и работал в осажденном Севастополе.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Соловьев отреагировал на ролик с расхохотавшейся из-за льгот ведущей
Соловьев отреагировал на ролик с расхохотавшейся из-за льгот ведущей

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей ВГТРК «Камчатка» Александрой Новиковой, расхохотавшейся из-за новости о повышении льгот на три процента. …


Вести Севастополь 10.02.2019
Вести Севастополь 10.02.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Вынесен приговор по делу отравления детей в лагере Ласпи. Какое наказание понесет бывший директор учреждения? – …


В Севастополе открылась выставка, посвященная подвигам тыловиков во время войны
В Севастополе открылась выставка, посвященная подвигам тыловиков во время войны

Севастопольцам напомнили о достижениях тех, кто работал в тылу в годы Великой Отечественной войны на выставке под названием «Фронту! Родине! …


Омских полицейских задержали при получении взятки от риелтора
Омских полицейских задержали при получении взятки от риелтора

Суд в Омске отправил на два месяца в СИЗО двух сотрудников полиции, которые попались на взятке. Как считают следователи, начальник …


В Крыму выросло количество выданных ипотечных кредитов
В Крыму выросло количество выданных ипотечных кредитов

Количество выданных ипотечных кредитов в Крыму в прошлом году выросло на треть по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщила …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты