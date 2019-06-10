Вести Севастополь 10.06.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– В Севастополе продолжают ликвидировать последствия ливня. Какова дальнейшая судьба гаражных кооперативов “Вымпел”?

– В городе стартовала избирательная компания. У кандидатов в депутаты законодательного собрания есть время собрать необходимые документы до восьмого июля.

– Штраф за разлив нечистот в подвале – 50 тысяч рублей. Какие ещё нарушения работы коммунальных компаний выявлены в ходе рейда Госжилнадзора?

– “Беркуты”, “Стрижи” и “Русские витязи” в небе над Севастополем! Зрителями авиашоу стали более десяти тысяч человек!

– А в центре Севастополя впервые прошёл общегородской бал.

Источник: Вести Севастополя