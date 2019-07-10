Вести Севастополь 10.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Как избавиться от неприятного запаха на Античном проспекте? Коммунальные службы нашли решение давней проблемы.
– Решением мусорного вопроса в масштабах города будет заниматься частная компания. Власти планируют уже осенью заключить договор с инвестором на строительство мусороперерабатывающего завода.
– Капитальный ремонт впервые за полвека. Как изменится филиал первой горбольницы на Корабельной стороне?
– Энергия ветра и солнца. На базе спортивного лагеря Севастопольского госуниверситета открылся экспериментальный полигон.
– В Балаклаве стартовала летняя смена молодёжного фестиваля “Созвездие”. Свои лучшие номера в Севастополь привезла творческая делегация из Татарстана.
Источник: Вести.Севастополь