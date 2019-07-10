Вести Севастополь 10.07.2019. Выпуск 17:00

10 июля 2019     17
Вести Севастополь 10.07.2019

Главные темы выпуска:

– Как избавиться от неприятного запаха на Античном проспекте? Коммунальные службы нашли решение давней проблемы.

– Решением мусорного вопроса в масштабах города будет заниматься частная компания. Власти планируют уже осенью заключить договор с инвестором на строительство мусороперерабатывающего завода.

– Капитальный ремонт впервые за полвека. Как изменится филиал первой горбольницы на Корабельной стороне?

– Энергия ветра и солнца. На базе спортивного лагеря Севастопольского госуниверситета открылся экспериментальный полигон.

– В Балаклаве стартовала летняя смена молодёжного фестиваля “Созвездие”. Свои лучшие номера в Севастополь привезла творческая делегация из Татарстана.

Источник: Вести.Севастополь

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