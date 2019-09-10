Вести Севастополь 10.09.2019. Выпуск 14:25

10 сентября 2019     14
Вести Севастополь 10.09.2019

Главные темы выпуска:

– В Лондоне исполнили гимн России в честь севастопольца. Андрей Граничка – новый чемпион мира по плаванию среди лиц с ПОДА.

– Причина остановки на дороге – долги. Как автоматика ищет водителей, которые не платят? И что делать, если система дала сбой? Такой случай уже был.

– Больше учеников смогут бесплатно добраться до школы. Кто теперь в ответе за безопасность детей в пути?

– И ещё одна причина внимательно смотреть по сторонам. Центр города наполнили персонажи из прошлого. Севастополь принимает Крымский военно-исторический фестиваль.

Источник: Вести.Севастополь

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Вести Севастополь 10.09.2019
Вести Севастополь 10.09.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – В Лондоне исполнили гимн России в честь севастопольца. Андрей Граничка – новый чемпион мира по плаванию …



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