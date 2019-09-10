Вести Севастополь 10.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Мировое соглашение подписано – на Матросском бульваре возобновятся работы. А что с другими объектами? Почему общественные пространства в городе благоустраивают так долго?
– В школу – на бесплатном автобусе. В Севастополе запущена новая система перевозок для детей, живущих в отдаленных районах.
– Судебные приставы начали применять цифровой комплекс для поиска должников по машинам.
– Электронная музыка на основе живого звучания. Чем удивил органный концерт на Малаховом кургане?
Источник: Вести.Севастополь