Вести Севастополь 10.09.2019. Выпуск 17:00

10 сентября 2019     10
Вести Севастополь 10.09.2019

Главные темы выпуска:

– Мировое соглашение подписано – на Матросском бульваре возобновятся работы. А что с другими объектами? Почему общественные пространства в городе благоустраивают так долго?

– В школу – на бесплатном автобусе. В Севастополе запущена новая система перевозок для детей, живущих в отдаленных районах.

– Судебные приставы начали применять цифровой комплекс для поиска должников по машинам.

– Электронная музыка на основе живого звучания. Чем удивил органный концерт на Малаховом кургане?

Источник: Вести.Севастополь

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