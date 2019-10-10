Вести Севастополь 10.10.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Уголовное дело за неисполнение обязанностей родителя. Фигурантом стала мать выпавшей из окна девочки.

– Новинка на дорогах. Водителей-лихачей ждёт сюрприз. Где работает новая система, и почему лучший способ оставаться незаметным для неё – это не торопиться.

– Ремонт улицы Советской закончится не вовремя, да еще и штрафом. Какие недочёты выявил внеплановый рейд?

– Куда приводит стремление к красивой и здоровой жизни? Сравним, как севастопольцы поддерживают форму на улицах и в спортзалах.

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Источник: Вести.Севастополь