Вести Севастополь 10.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Впервые за 25 лет. На севастопольском морском заводе спустили на воду понтон плавучего крана. Каким будет следующий проект?
– 120 миллионов на строительство государственной ветеринарной лечебницы. Когда её планируется открыть?
– Покоряет горы и сердца учеников. Ольга Иванилова – один из лучших учителей России. Как язык программирования помогает ей найти общий язык с учениками?
– Танцовщики из Японии, Италии и России нашли универсальный язык общения в Севастополе.
Источник: Вести.Севастополь