Вести Севастополь 10.10.2019. Выпуск 20:45

10 октября 2019     21
Вести Севастополь 10.10.2019

Главные темы выпуска:

– Впервые за 25 лет. На севастопольском морском заводе спустили на воду понтон плавучего крана. Каким будет следующий проект?

– Объединение больниц Балаклавы и Инкермана, доплаты к пенсиям и другие меры социальной поддержки. Какие решения приняты на заседании правительства региона?

– Покоряет горы и сердца учеников. Ольга Иванилова – один из лучших учителей России. Как язык программирования помогает ей найти общий язык с учениками?

– А танцовщики из Японии, Италии и России нашли универсальный язык общения в Севастополе.

Источник: Вести.Севастополь

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Вести Севастополь 10.10.2019
Вести Севастополь 10.10.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Впервые за 25 лет. На севастопольском морском заводе спустили на воду понтон плавучего крана. Каким будет …



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