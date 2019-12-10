Вести Севастополь 10.12.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– На склонах западно-балаклавского карьера начали высаживать деревья. В чём уникальность технологии?

– Торговый центр на пятом километре может пойти под снос! Почему и что теперь делать предпринимателям?

– Детскому центру, пострадавшему от атаки вандалов, помогут власти города. Какой урон нанесён офису общественной организации?

– Молодых мам Севастополя приглашают пройти переобучение или повысить квалификацию. Какие возможности открывает новая программа? И кто может стать её участником?

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Источник: Вести.Севастополь