Вести Севастополь 11.02.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– В Севастополе стали кормить пациентов едой на заказ. Помогает ли теперь питание выздоравливать? И почему о вкусах в палатах всё ещё спорят?

– Признала ли себя виновной в пищевом отравлении детей экс-директор детского лагеря «Ласпи». Суд вынес приговор по делу.

– Самому молодому лоту – 17 лет. В Инкермане провели необычный аукцион. Почему виноделы считают, что собранных денег недостаточно и как их потратят?

– Премьера, которая обещает наделать много шума. ТЮЗ делает ставку на спецэффекты в постановке по Лермонтову. Что нового мы услышим о Печорине?

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Источник: Вести.Севастополь