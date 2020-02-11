Вести Севастополь 11.02.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– На Северной стороне Севастополя тушили горящий сухогруз, а на Южной убирали шестиметровое дерево, упавшее на лестницу Графской пристани.
– Завершен ремонт детского сада на 300 мест на улице Николая Музыки. Какие условия ждут малышей?
– Территорию у крепости Чембало в Балаклаве хотят развивать как музей под открытым небом. Какие находки можно будет увидеть в экспозиции?
– Наследие виноградарей Инкерманского завода выставили на аукцион. На что пойдут собранные средства?
Источник: Вести.Севастополь