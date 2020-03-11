Вести Севастополь 11.03.2020. Выпуск 11:25

11 марта 2020     10
Вести Севастополь 11.03.2020

Главные темы выпуска:

– Севастополь ставит под тотальный контроль вывоз строительного мусора. Помогут космические технологии. Зачем это нужно?

– И откуда весь этот мусор в Балаклавской бухте? Лодки встали. Кому их вызволять из плена и наводить порядок?

– Наберёт волонтёров и расскажет об изменении Конституции. Новый медиацентр Севастополя. Какие городские темы в нём будут обсуждать?

– Чемпионы мира и Европы выйдут на старт в Севастополе. Парусный сезон в городе уже по традиции откроет регата «Русская весна».

– И «Русская весна» в фотографиях. Горожан просят поделиться снимками событий, которые привели к воссоединению Крыма с Россией.

Источник: Вести.Севастополь

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