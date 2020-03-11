Вести Севастополь 11.03.2020. Выпуск 14:25

11 марта 2020     14
Вести Севастополь 11.03.2020

Главные темы выпуска:

– Осталось 10% работы. На улицу Суворова возвращают брусчатку, которой она была вымощена.

– В Балаклаве выясняют, кто должен очистить бухту. Мусора в море так много, что он мешает движению лодок. А на берегу власти берут под тотальный контроль перевозки строительных отходов.

– Финалисты конкурса «Лидеры России» ищут способ удешевить в Севастополе продукты. На поиск вариантов у них неделя.

– Yаставники технопарка «Кванториум» – в сотне лучших в стране. Пригодятся ли их методики другим педагогам города? Покажем, какими могут стать детские клубы, и к кому приедет «грузовик знаний».

Источник: Вести.Севастополь

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Вести Севастополь 11.03.2020
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