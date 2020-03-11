Главные темы выпуска:
– Осталось 10% работы. На улицу Суворова возвращают брусчатку, которой она была вымощена.
– В Балаклаве выясняют, кто должен очистить бухту. Мусора в море так много, что он мешает движению лодок. А на берегу власти берут под тотальный контроль перевозки строительных отходов.
– Финалисты конкурса «Лидеры России» ищут способ удешевить в Севастополе продукты. На поиск вариантов у них неделя.
– Yаставники технопарка «Кванториум» – в сотне лучших в стране. Пригодятся ли их методики другим педагогам города? Покажем, какими могут стать детские клубы, и к кому приедет «грузовик знаний».
Источник: Вести.Севастополь
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Вести Севастополь 11.03.2020. Выпуск 14:25
Главные темы выпуска: – Осталось 10% работы. На улицу Суворова возвращают брусчатку, которой она была вымощена. – В Балаклаве выясняют, …
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