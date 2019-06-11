Вести Севастополь 11.06.2019 Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– В Севастополе открыли новую газовую заправку. Станет ли её запуск гарантией соблюдения графика движения общественного транспорта?
– О проблемах водоснабжения Крыма говорили в Западной Сибири. Репортаж “Вести Севастополь” получил “Золотую гагару” на международном экологическом фестивале
– В Севастополе начался отбор в будущую академию хореографии. В конкурсе приняли участие больше двухсот детей.
– Севастополь принимает всероссийский фестиваль военных оркестров национальной гвардии. Два оркестра уже выступили в Херсонесе.
Источник: Вести Севастополя