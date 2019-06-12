Вести Севастополь 11.06.2019 Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Национальная программа развития Севастополя должна быть подготовлена к первому сентября.
– Новый асфальт, бордюры и тротуарная плитка. Когда завершат работы на улицах Советской и Мечникова?
– Для строительства очистных сооружений в Балаклаве власти города ищут нового подрядчика. О своих намерениях заявили около десяти компаний.
– Какой будет школа-коллегиум на Античном проспекте? Будущему директору предстоит до конца лета сформировать коллектив и согласовать учебные программы.
– Туристические возможности Севастополя привлекают всё больше любителей активного отдыха. Специальный репортаж нашей программы ко Дню города.
Источник: Вести Севастополя