Вести Севастополь 11.06.2019 Выпуск 17:00

12 июня 2019     25
Вести Севастополь 11.06

Главные темы выпуска:

– Национальная программа развития Севастополя должна быть подготовлена к первому сентября.

– Новый асфальт, бордюры и тротуарная плитка. Когда завершат работы на улицах Советской и Мечникова?

– Для строительства очистных сооружений в Балаклаве власти города ищут нового подрядчика. О своих намерениях заявили около десяти компаний.

– Какой будет школа-коллегиум на Античном проспекте? Будущему директору предстоит до конца лета сформировать коллектив и согласовать учебные программы.

– Туристические возможности Севастополя привлекают всё больше любителей активного отдыха. Специальный репортаж нашей программы ко Дню города.

Источник: Вести Севастополя

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Вести Севастополь 11.06
Вести Севастополь 11.06.2019 Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Национальная программа развития Севастополя должна быть подготовлена к первому сентября. – Новый асфальт, бордюры и тротуарная …


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