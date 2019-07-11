Вести Севастополь 11.07.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Новая техника для Севавтодора. Предприятие получило 48 спецмашин. Какие задачи теперь ставит правительство перед городскими дорожниками?

– От московских врачей – севастопольским пациентам. Врачи столичной Морозовской больницы снова приехали в Севастополь, чтобы поделиться опытом.

– На что похожа жизнь с насосной станцией под окнами дома? Большую проблему маленького двора будут решать специалисты из Краснодара. Почему наши не смогли?

– В чем сила сладкой жизни? День шоколада отметили в Любимовке.

Источник: Вести.Севастополь