Вести Севастополь 11.07.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Новая техника для Севавтодора. Предприятие получило 48 спецмашин. Какие задачи теперь ставит правительство перед городскими дорожниками?
– От московских врачей – севастопольским пациентам. Врачи столичной Морозовской больницы снова приехали в Севастополь, чтобы поделиться опытом.
– На что похожа жизнь с насосной станцией под окнами дома? Большую проблему маленького двора будут решать специалисты из Краснодара. Почему наши не смогли?
– В чем сила сладкой жизни? День шоколада отметили в Любимовке.
Источник: Вести.Севастополь