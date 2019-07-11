Вести Севастополь 11.07.2019. Выпуск 14:25

Выборы в Севастополе: Саблин, Турчак, Чалый, Овсянников, Харичев, Ярин и примкнувший к ним Гасанов…

На днях Алексей Чалый заявил о том, что он будет выдвигаться в депутаты Заксобрания (как самовыдвиженец). Это в очередной раз срыв договоренностей с …