Вести Севастополь 11.07.2019. Выпуск 14:25

11 июля 2019     6
Вести Севастополь 11.07.2019

Главные темы выпуска:

– Седьмой участок трассы Таврида готов наполовину. Как строят самый сложный отрезок главной дороги Крыма?

– Севавтодор получил партию новой техники. Насколько теперь ускорятся темпы дорожного ремонта в городе?

– От московских врачей – севастопольским пациентам. Чему специалисты столичной Морозовской больницы учат местных коллег?

– Как реставрировать Максимову дачу – компания-проектировщик озвучила свои предложения. Она предлагает восстановить гроты и систему фонтанов.

– И в чем сила сладкой жизни? День шоколада отмечают в Любимовке.

Источник: Вести.Севастополь

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