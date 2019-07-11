Вести Севастополь 11.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– В Севастополе под колёса машины попал семилетний мальчик. Кто виноват в аварии? И как себя чувствует ребёнок?

– Самый сложный и самый дорогой этап трассы “Таврида”. Строители работают на финальном, седьмом участке автомагистрали!

– Сторожевой корабль “Сметливый” продолжает наблюдать за манёврами стран НАТО. Самые актуальные новости из морских регионов страны – в нашей рубрике Вести Флота.

– Новые бесценные находки. На 35-ой береговой батарее начали расчистку колодца первой бронебашни.

– Неделя в открытом море. В Севастополе стартует чемпионат Южного округа по парусному спорту.

Источник: Вести.Севастополь