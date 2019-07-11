Вести Севастополь 11.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– В Севастополе под колёса машины попал семилетний мальчик. Кто виноват в аварии? И как себя чувствует ребёнок?
– Самый сложный и самый дорогой этап трассы “Таврида”. Строители работают на финальном, седьмом участке автомагистрали!
– Сторожевой корабль “Сметливый” продолжает наблюдать за манёврами стран НАТО. Самые актуальные новости из морских регионов страны – в нашей рубрике Вести Флота.
– Новые бесценные находки. На 35-ой береговой батарее начали расчистку колодца первой бронебашни.
– Неделя в открытом море. В Севастополе стартует чемпионат Южного округа по парусному спорту.
Источник: Вести.Севастополь