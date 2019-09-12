Вести Севастополь 11.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Сменили советское оборудование на итальянское и получили новый вкус вина. В винной отрасли региона продолжается модернизация.
– Дружба народов в Севастопольском университете. Как иностранные студенты осваиваются в Севастополе? И почему многие остаются в нашем городе?
– Клуб в Инкермане открылся после реконструкции. Почему срочно пришлось менять предыдущего подрядчика и как теперь выглядит историческое здание?
– Севастопольская пара стала обладателем Кубка Континентов по танцам на колясках.
Источник: Вести.Севастополь