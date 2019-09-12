Вести Севастополь 11.09.2019. Выпуск 17:00

12 сентября 2019     9
Вести Севастополь 11.09.2019

Главные темы выпуска:

– Сменили советское оборудование на итальянское и получили новый вкус вина. В винной отрасли региона продолжается модернизация.

– Дружба народов в Севастопольском университете. Как иностранные студенты осваиваются в Севастополе? И почему многие остаются в нашем городе?

– Клуб в Инкермане открылся после реконструкции. Почему срочно пришлось менять предыдущего подрядчика и как теперь выглядит историческое здание?

– Севастопольская пара стала обладателем Кубка Континентов по танцам на колясках.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 11.09.2019
Вести Севастополь 11.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Сменили советское оборудование на итальянское и получили новый вкус вина. В винной отрасли региона продолжается модернизация. …


Морской инженерный полк Черноморского флота проводит учения по разминированию местности
Морской инженерный полк Черноморского флота проводит учения по разминированию местности

На полигонах боевой подготовки Черноморского флота подразделения морского инженерного полка развернули полевой лагерь. До конца сентября они будут отрабатывать действия …


На Урале с осуждённых коррупционеров взыскали более 30 млн рублей
На Урале с осуждённых коррупционеров взыскали более 30 млн рублей

09:56 По требованию прокуратуры суд взыскал с осуждённых экс-замминистра социальных отношений Челябинской области Олега Бехтерева и предпринимателя Ирины Кем более …


Пункт пропуска Амурзет в ЕАО закроют из-за праздника в Китае
Пункт пропуска Амурзет в ЕАО закроют из-за праздника в Китае

В ЕАО 13 сентября не будет работать пункт пропуска через российско-китайскую границу Амурзет. Это связано с тем, что в этот …


Впервые опубликуют секретный дневник «польской Анны Франк»
Впервые опубликуют секретный дневник «польской Анны Франк»

Дневник убитой во время Холокоста польской девушки по имени Рения Шпигель впервые будет опубликован семьей. Об этом рассказала ее сестра …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты