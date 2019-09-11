Вести Севастополь 11.09.2019. Выпуск 20:45

11 сентября 2019     10
Вести Севастополь 11.09.2019

Главные темы выпуска:

– Правительству придется заново проектировать общественные пространства у бухты Омега и в Ушаковой балке.  Почему создание нынешних проектов завершилось подачей исков в суд?

– В Гагаринском районе массово обновляют пешеходные зоны, а в Троицкой бухте ремонтируют 80-летний причал. Когда завершат работы?

– Сменили советское оборудование на итальянское и получили новый вкус вина. В винной отрасли региона продолжается модернизация.

– Крымчане стали обладателями Кубка Континентов по танцам на колясках. Как они шли к победе?

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Источник: Вести.Севастополь

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