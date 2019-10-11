Вести Севастополь 11.10.2019. Выпуск 14:25

Специалист по визуальным эффектам Сергей Кудрявцев, работавший над «Аватаром» и «Властелином колец», приговорен к 26 годам тюремного заключения за убийство …

Гибель детей на пожарах в Севастополе. Статистика и предупреждение С начала текущего года в Севастополе произошло 1 145 пожаров (из них 118 пожаров в жилом фонде) – где 16 человек травмировано (из них 1 ребёнок), 7 человек погибло (из …

