Вести Севастополь 11.10.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– Служить на благо отчизны. Молодые следователи со всего Крыма приняли присягу на Малаховом кургане.
– Собраны за две недели, безопасны и уже готовы покорять моря. В Севастополе испытывают новые яхты российского производства.
– Кадеты пробуют себя в “коротком метре”, а студенты собирают средства на благотворительность, изобретая кулинарные шедевры.
– Двухлетняя пауза и долгожданное возвращение. Спектакль “Васса Железнова” вновь на сцене театра юного зрителя.
Источник: Вести.Севастополь