Вести Севастополь 11.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Реконструкция Сквера у памятника Линкору “Севастополь” выполнена на 80%. А когда завершится благоустройство еще 15 парков?
– Учиться, чтобы оставаться востребованным. Для людей предпенсионного возраста организовали курсы повышения квалификации. Кто может пройти их бесплатно?
– Собраны за две недели, безопасны и уже готовы покорять моря. В Севастополе испытывают яхты российского производства.
– Самые вкусные севастопольские продукты – на ВДНХ. Какие товары представили сельхозпроизводители региона в Москве и будут ли их экспортировать?
Источник: Вести.Севастополь