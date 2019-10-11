Вести Севастополь 11.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Реконструкция Сквера у памятника Линкору “Севастополь” выполнена на 80%. А когда завершится благоустройство еще 15 парков?

– Учиться, чтобы оставаться востребованным. Для людей предпенсионного возраста организовали курсы повышения квалификации. Кто может пройти их бесплатно?

– Собраны за две недели, безопасны и уже готовы покорять моря. В Севастополе испытывают яхты российского производства.

– Самые вкусные севастопольские продукты – на ВДНХ. Какие товары представили сельхозпроизводители региона в Москве и будут ли их экспортировать?

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Источник: Вести.Севастополь