Вести Севастополь 11.10.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Одна территория – одни планы. Как будут выстраиваться в ближайшее время отношения между Севастополем и Крымом.
– Сделаны из российских составляющих, в том числе угля и стекла. В Севастополе тестируют яхты российского производства. Станет ли парусный спорт доступнее?
– Гранит для мощения площадки в сквере у памятника Линкору «Севастополь» везут из-за границы. Скажется ли это на сроках сдачи объекта?
– В Севастополе открыли курсы повышения квалификации для людей предпенсионного возраста. Кто может пройти их бесплатно?
Источник: Вести.Севастополь