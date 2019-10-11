Вести Севастополь 11.10.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– Одна территория – одни планы. Как будут выстраиваться в ближайшее время отношения между Севастополем и Крымом.

– Сделаны из российских составляющих, в том числе угля и стекла. В Севастополе тестируют яхты российского производства. Станет ли парусный спорт доступнее?

– Гранит для мощения площадки в сквере у памятника Линкору «Севастополь» везут из-за границы. Скажется ли это на сроках сдачи объекта?

– В Севастополе открыли курсы повышения квалификации для людей предпенсионного возраста. Кто может пройти их бесплатно?

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Источник: Вести.Севастополь