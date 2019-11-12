Вести Севастополь 11.11.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Пешеходы обгоняют водителей. Ремонт Большой Морской улицы парализует движение в центре города. Власти предлагают убрать с улицы троллейбусы. Поможет ли это победить заторы?

– Столетие со дня рождения Михаила Калашникова. В Севастополе конструктора увековечили с его знаменитым автоматом, модификации которого и сейчас в арсенале Росгвардии.

– Крымчане и севастопольцы сошлись в кулинарной битве и показали, какими бывают сладости. На очереди – новый рекорд России. Что попробуют испечь для него?

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Источник: Вести.Севастополь