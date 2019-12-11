Вести Севастополь 11.12.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– “Адмирал Эссен” выполнил пуск “Калибра”. Ракета точно поразила наземную мишень.
– Экипаж гидрографического судна “Донузлав” вернулся в Севастополь. Что изучали в Красном и Средиземном морях?
– До конца года в Севастополе планируют закончить ремонт семнадцати дорог! Как после реконструкции изменится улица Жидилова? И что доделывают на Советской?
– Не просто предмет гардероба, а инструмент творчества. Как обувает артистов севастопольское швейное предприятию?
Источник: Вести.Севастополь