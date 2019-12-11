Вести Севастополь 11.12.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Массовое ДТП, возгорание бензовоза и многокилометровая пробка. Оперативные службы провели учения на случай ЧП на трассе. Зачем студентов-психологов пригласили изображать пострадавших?

– 4 ранее неизвестных острова открыли моряки Черноморского флота. Как проходила экспедиция?

– Жители домов на Советской хотят внести изменения в благоустройство улицы. движение открыто, но ремонт там еще не завершен.

– От ателье по пошиву ботинок для офицеров – к цеху танцевальной обуви. Юбилей отмечает фабрика, без которой идеально не пройдет ни одно выступление артистов.

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Источник: Вести.Севастополь