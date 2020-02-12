Вести Севастополь 12.02.2020. Выпуск 17:00

12 февраля 2020     11
Вести Севастополь 12.02.2020

Главные темы выпуска:

– Жилье, доступное по ценам, но недоступное к заселению. Кто из застройщиков рушит надежды севастопольцев на собственные квартиры как карточный домик? 

– Когда дом – совсем не крепость. Трещины толщиной в пять сантиметров на стенах и отсутствие отопления. Почему двум жительницам расселенного многоквартирного аварийного дома до сих пор не могут дать новое жилье? 

– На улице Горпищенко начали возводить новый детский сад. Чем он будет отличаться от других и когда его откроют?

– Чернореченское водохранилище начало наполняться. Спелеологи обследуют питающие его подземные источники. 

Источник: Вести.Севастополь

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