Вести Севастополь 12.02.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– Штраф до полумиллиона рублей и возмещение ущерба за беспорядок на территории. Что еще ждет владельцев павильонов на Столетовском проспекте?

– Жилье, доступное по ценам, но недоступное к заселению. Кто из застройщиков рушит надежды севастопольцев на собственные квартиры?

– Разграничить наркологический и психиатрический диспансеры для взрослых позволит ремонт. Какие обновления еще произойдут в учреждении?

– На улице Горпищенко начали возводить новый детский сад. Чем он будет отличаться от других и когда его откроют?

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Источник: Вести.Севастополь