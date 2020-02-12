Вести Севастополь 12.02.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Штраф до полумиллиона рублей и возмещение ущерба за беспорядок на территории. Что еще ждет владельцев павильонов на Столетовском проспекте?
– Жилье, доступное по ценам, но недоступное к заселению. Кто из застройщиков рушит надежды севастопольцев на собственные квартиры?
– Разграничить наркологический и психиатрический диспансеры для взрослых позволит ремонт. Какие обновления еще произойдут в учреждении?
– На улице Горпищенко начали возводить новый детский сад. Чем он будет отличаться от других и когда его откроют?
Источник: Вести.Севастополь