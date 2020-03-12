Вести Севастополь 12.03.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– Силовая помощь для скорой и общественного транспорта. Как быстро и часто «Росгвардия» приезжает по вызовам водителей? И кого ещё готова защитить на дороге?
– Переехали и укоренились. В центре Севастополя прижились растения из лучших питомников России. И зачем бетонировали клумбу на площади Ушакова?
– К стихам севастопольского ветерана написали музыку в Ростове-на-Дону. Как воспоминания о Великой Отечественной дали начало новому творческому тандему.
Источник: Вести.Севастополь