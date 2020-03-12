Вести Севастополь 12.03.2020. Выпуск 17:00

12 марта 2020     21
Вести Севастополь 12.03.2020

Главные темы выпуска:

– Купить продукты по заводской цене станет проще. Что помогает не делать наценку?

– Нажми на кнопку – и результат не заставит ждать. За дебоширов в общественном транспорте взялась Росгвардия. Как «тревожные кнопки» делают город безопаснее?

– Комсомольский парк начнут обновлять летом, а пока за деньги Москвы приводят в порядок тротуары. Когда завершат работы?

– Музыка связала поколения и города. Композитор из Ростова-на-Дону создал композицию на слова севастопольского ветерана и готов сотрудничать дальше.

Источник: Вести.Севастополь

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