Вести Севастополь 12.03.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Купить продукты по заводской цене станет проще. Что помогает не делать наценку?
– Нажми на кнопку – и результат не заставит ждать. За дебоширов в общественном транспорте взялась Росгвардия. Как «тревожные кнопки» делают город безопаснее?
– Комсомольский парк начнут обновлять летом, а пока за деньги Москвы приводят в порядок тротуары. Когда завершат работы?
– Музыка связала поколения и города. Композитор из Ростова-на-Дону создал композицию на слова севастопольского ветерана и готов сотрудничать дальше.
Источник: Вести.Севастополь