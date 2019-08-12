Вести Севастополь 12.08.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Севастополь вспоминает погибших на подводной лодке Курск. Сегодня 19 лет со дня катастрофы в Баренцевом море.

– В Севастополе присягу приняли сто моряков-новобранцев. Какие военные профессии предстоит освоить матросам?

– 70 тысяч человек стали гостями байк-шоу “Тень Вавилона”, в том числе президент России. Чем удивил зрителей юбилейный фестиваль на горе Гасфорта?

– Сложные акробатические прыжки с тридцатиметровой высоты. В Симеизе в третий раз прошёл кубок мира по клифф-дайвингу.

– Праздник жертвоприношения. Как в Севастополе отметили Курбан Байрам?

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Источник: Вести.Севастополь