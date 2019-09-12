Вести Севастополь 12.09.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– Кто не станет депутатом Законодательного собрания города? И кто точно займёт кресла в местном парламенте?
– Сколько будет стоить крымский пломбир в Китае? И чем он превосходит конкурентов?
– Триумфаторы Кубка мира. Семья из Крыма взяла золото, серебро и бронзу на чемпионате по танцам на колясках. В каких условиях паралимпийцы тренируются в Севастополе?
– Подводная битва роботов во Владивостоке. Какие шансы на победу у аппарата, сделанного студентами СевГУ?
Источник: Вести.Севастополь