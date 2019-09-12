Вести Севастополь 12.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Севастопольская медицина под прицелом ОНФ. Что увидела Анна Федермессер в городских больницах?
– 7 килограммов наркотиков – на даче. В одном из кооперативов Севастополя обнаружили нарколабораторию.
– 200 рублей за порцию пломбира! Крымское мороженное оправилось в Китай. Какие перспективы для полуострова открывает экспорт лакомства?
– Севастопольские роботы отправились во Владивосток. Что происходит на Всероссийских морских соревнованиях “Аквароботех”?
Источник: Вести.Севастополь