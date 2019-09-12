Вести Севастополь 12.09.2019. Выпуск 17:00

– Севастопольские роботы отправились во Владивосток. Что происходит на Всероссийских морских соревнованиях “Аквароботех”?

– 200 рублей за порцию пломбира! Крымское мороженное оправилось в Китай. Какие перспективы для полуострова открывает экспорт лакомства?

– 7 килограммов наркотиков – на даче. В одном из кооперативов Севастополя обнаружили нарколабораторию.

– Севастопольская медицина под прицелом ОНФ. Что увидела Анна Федермессер в городских больницах?

На выход с вещами! Севастопольские «чалисты» кинули сами себя Севастопольские «чалисты» всех мастей и оттенков завыли в голос, захлёбываясь слезами и жёлчью, мол, нас кинула партия «Единая Россия». Караул! …



Столкнулся с деревом и сгорел: спасатели Севастополя тушили автомобиль в центре города 11 сентября в 23 часа 08 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России …



Бухгалтер Дома культуры присвоила зарплату фиктивного сторожа Главного бухгалтера Дома культуры в Харабалинском районе Астраханской области подозревают в хищении средств. По информации регионального УМВД, с апреля 2014 …



Севастопольца будут судить за сексуальные преступления в отношении мальчиков Завершено расследование дела в отношении 38-жителя Гагаринского района. Он обвиняется в 11 эпизодах, квалифицируемых как насильственные действия сексуального характера в …

